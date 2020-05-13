عًمان تعلن خفضا إضافيا بـ5% على موازنة 2020

المصدر: د ب أ

أصدرت وزارة المالية العمانية اليوم الأربعاء منشورا ماليا يتضمن إدخال تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض 10%.

كما أعلنت، وفقا للمنشور الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية، التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%.

وقررت وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.

وأكدت وزارة المالية على أهمية الالتزام التام بالإجراءات المالية المتخذة ومناشدة كافة الجهات بضرورة التعاون والتكيف مع هذه الظروف الاستثنائية بما يحقق المصلحة العامة والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن القرارات الجديدة تأتي "تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة، وفي إطار متابعة أزمة جائحة كورونا والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، وللحد من تداعياتها وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد الكلي".

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