أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة تسجل أكبر تراجع منذ 2008

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير، متأثرة بهبوط في الطلب على البنزين والخدمات، بما في ذلك السفر الجوي، إذ يلازم المواطنون المنازل في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين نزل 0.8% الشهر الماضي بعد أن كان أحدث انخفاض 0.4 بالمئة في مارس.

وهذا أكبر تراجع منذ ديسمبر 2008، ويمثل ثاني انخفاض شهري على التوالي لمؤشر أسعار المستهلكين.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل نيسان، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% بعد صعود 1.5% في مارس.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا 0.8% في أبريل وزيادة 0.4% على أساس سنوي.

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