"رايان إير" الايرلندية تستأنف 40% من رحلاتها اعتبارا من يوليو

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "رايان إير" الايرلندية للطيران منخفض التكلفة اليوم الثلاثاء أنها تعتزم استئناف 40% من رحلاتها المنتظمة اعتبارا من الأول من يوليو القادم، إذا ما تم رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا على الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الشركة أنها تطالب بتطبيق "إجراءات فعالة للصحة العامة" في المطارات قبل أن تبدأ جدولا يوميا لنحو ألف رحلة، واستعادة 90% من مسارات تشغيل رحلاتها.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم حاليا بتسيير 30 رحلة فقط بجدول يومي، بعد أن فرضت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إجراءات للتباعد الاجتماعي وقيودا صارمة على السفر الخارجي.

وقالت "رايان إير" إنها تعتزم استئناف عملياتها في معظم مقارها الثمانين في أوروبا، إلا أنها ستشغل عددا أقل من الرحلات على خطوطها الرئيسية.

وأوضحت أنها ستقوم بتعديل نظام التذاكر وتسجيل الوصول والأمتعة لضمان التباعد الاجتماعي وتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

كما لفتت إلى أنها تريد أن يخضع الركاب لفحص درجة الحرارة عند مداخل المطارات مع ارتداء أقنعة الوجه (كمامات) خلال جميع مراحل الرحلة، بما في ذلك أثناء الرحلات الجوية.

وقال إيدي ويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة:"بعد أربعة أشهر (من الإغلاق)، حان الوقت لإعادة أوروبا للطيران مرة أخرى، حتى نتمكن من جمع شمل الأصدقاء والعائلات، والسماح للناس بالعودة إلى العمل، وإعادة تشغيل صناعة السياحة في أوروبا، والتي توفر الملايين من فرص العمل".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز