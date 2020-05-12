هوندا تتكبد خسائر فصلية 275 مليون دولار بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية للسيارات أن صافي خسائرها في الفترة من يناير إلى مارس وصلت إلى 29.5 مليار ين (275 مليون دولار)، في زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.

كما سجلت شركة هوندا خسائر تشغيلية بلغت 5.6 مليار ين في الربع نفسه، مقابل أرباح بلغت 4ر42 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت المبيعات بنسبة 14.6% إلى 3.46 تريليون ين.

ورفضت هوندا الإفصاح عن توقعاتها بشأن أرباح السنة المالية الحالية حتي 31 مارس 2021 بسبب تداعيات الوباء.

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