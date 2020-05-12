أسهم أوروبا ترتفع بفضل القطاعات الدفاعية وتفاؤل الأرباح

المصدر: رويترز

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عقب مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الفصلية المتفائلة، لكن الحذر ظل ينتاب المستثمرين مع ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إنهاء اقتصادات تضررت بشدة جراء الأزمة لإجراءات العزل العام.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، مع استمرار قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق في قيادة المكاسب.

ويقبل المستثمرون على الشراء في تلك القطاعات في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسهم فودافون 3.9% لتقدم دفعة للمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، بعد أن لبت ثاني أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم التوقعات بزيادة 2.6% في الأرباح الأساسية لعام بالكامل وأبقت على توزيعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وصعد سهم شركة برو سيبين سات.1 ميديا الألمانية للتلفزيون 10.2% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن كشفت كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار المباشر عن استحواذها على حصة 5.2% في الشركة المتعثرة.

تأتي المكاسب في أوروبا عقب عزوف عن المخاطر في ساعات التداول الآسيوية بعد أن أعلنت مدينة ووهان الصينية، حيث نشأت الجائحة، عن أول حالات جديدة منذ رفع إجراءات العزل العام.

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