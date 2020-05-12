الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من إصابات كورونا

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات فيروس كورونا في بعض الدول واحتمال تصاعد أكبر للتوترات بين الصين والولايات المتحدة ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1698.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06: 17 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1704.10 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع تنامي الاقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7% إلى 1881.54 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.8% إلى 15.12 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 761.94 دولار.

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