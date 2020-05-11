ألمانيا تقر برنامجا بـ 750 مليون يورو لتطوير لقاحات مضادة لكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزيرة البحث العلمي الألمانية انيا كارليتسك اليوم الاثنين أن الحكومة الألمانية أقرت برنامجا بقيمة 750 مليون يورو لإنتاج وتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أنه سيتم تخصيص نحو 500 مليون يورو لتوسيع نطاق القدرات الدراسية لتجريب اللقاحات في ألمانيا، فيما سيتم تخصيص 250 مليون يورو في توسيع نطاق قدرات الإنتاج.

كان المجلس الوزاري المعني بمتابعة أزمة كورونا قد أجرى في وقت سابق مشاورات حول هذا الموضوع برئاسة المستشارة انجيلا ميركل.

وأضافت كارليتسك أن من بين ما يستهدفه البرنامج إتاحة عدد أكبر من الأشخاص الذين ستستعين بهم الدراسات لإجراء تجارب اللقاحات عليهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر معقد ومكلف.

وتابعت الوزيرة انه جرت العادة أن يتم تنفيذ الدراسات باستخدام المواد الواعدة بالنجاح، واحدة تلو الأخرى وبالاستعانة فقط بالعدد اللازم من الأشخاص الذين سيتم عليهم إجراء التجارب وبإنتاج الكمية اللازمة فقط من اللقاح المرشح في كل مرة.

ورأت كارليتسك أن من الممكن على سبيل المثال أن يتم في وقت مبكر وعلى أساسي طوعي ضم أطقم طبية أو أشخاص آخرين من مجموعات مهنية ذات صلة، إلى الاختبارات.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق القدرات الإنتاجية، قالت الوزيرة إن هذا الأمر يتعلق على سبيل المثال بأموال دعم لشركات التعبئة، وأضافت أنه سيتم وضع مبادئ توجيهية للدعم يمكن للشركات من خلالها أن تتقدم بطلب للحصول على دعم بناء على هذه المبادئ " لأنه بمجرد التوصل إلى مصل والموافقة عليه، فإنه يجب أن يتم البدء في إنتاجه هنا في بلادنا وعلى مستوى العالم سريعا وبكميات كبيرة".

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