الذهب يرتفع مع مزيد من التحفيز بعد موجة إصابات جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1705.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1708 دولارات.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "اشترى الناس عند تراجع السعر. حتى في أفضل الأحوال، مازلنا في بيئة ستظل أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا".

وقال إن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل وإن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2% إلى 1919.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% مسجلا 769.93 دولار في حين ارتفعت الفضة 0.4% إلى 15.51 دولار للأوقية.

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