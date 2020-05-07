أسعار الذهب تقفز مع تفاقم مخاوف الركود

المصدر: رويترز

قفز الذهب اثنين بالمئة اليوم الخميس بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة، شملت تنامي البطالة في الولايات المتحدة، مما أجج المخاوف من ركود عالمي بسبب فيروس كورونا، في حين يتحول تركيز المستثمرين صوب أرقام الوظائف غير الزراعية لاستقاء مزيد من الأدلة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.72 بالمئة إلى 1714.68 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته في أسبوع عند 1719.59 دولارا.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.1 بالمئة إلى 1724.50 دولار.

وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، "صدرت (أرقام) بطالة عالية... ربما يوحي ذلك للناس بمواصلة البحث عن المعاملة الآمنة."

تقدمت ملايين أخرى من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى اتساع نطاق التسريحات من القطاعات ذات الاتصال المباشر بالمستهلكين إلى شرائح أخرى من الاقتصاد وهو ما قد يستمر عند مستويات مرتفعة حتى مع الشروع في استئناف الأنشطة بأجزاء من البلاد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1 بالمئة ليسجل 1853.66 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين مسجلا 764.17 دولارا.

وصعدت الفضة 2.8 بالمئة إلى 15.33 دولارا، بعد أن سجلت في وقت سابق ذروة أسبوع عند 15.40 دولارا.

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