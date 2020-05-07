احتياطيات مصر تهبط إلى 37 مليار دولار في أبريل

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.1 مليار دولار في مارس.

يأتي هذا بينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي استخدامه حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطيات في مارس آذار لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتعويض تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وتمويل استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

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