الصين تشهد ضغطاً كبيراً على التجارة جراء كورونا

المصدر: د ب أ

تواجه الصادرات والواردات الصينية مخاطر وتحديات غير مسبوقة جراء وباء كورونا العالمي، حسبما قال جاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي دوري عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن المؤتمر أن المصدرين الصينيون مازالوا يواجهون إلغاء الطلبيات وانسداد الخدمات اللوجستية.

وكرر جاو أن الوزارة سوف تنفذ إجراءات جيدة تم الإعلان عنها سابقا لدعم التجارة.

وبشكل منفصل، يقول جاو أيضا إن المبيعات اليومية لتجار التجزئة الرئيسيين انخفضت بنسبة 6.7% خلال العطلة في الفترة من 1 إلى 5 مايو مقارنة بالعطلة نفسها العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 32% عن العطلة من 4 إلى 6 أبريل الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز