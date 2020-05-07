فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض بشدة بسبب كورونا وتراجع النفط

المصدر: رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة لثالث شهر على التوالي في أبريل نيسان إذ تضررت بفعل الأثر الاقتصادي واللوجيستي لجائحة كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.5 نقطة في أبريل بانخفاض 3.4% عن مارس.

وقالت المنظمة التي مقرها روما إن مؤشر فاو لأسعار السكر انخفض إلى أقل مستوياته منذ 13 عاما وهبط بنسبة 14.6% عن مارس، حيث أدت أزمة كورونا إلى تضرر الطلب، كما قلص تراجع أسعار النفط الخام بشدة الحاجة لقصب السكر لإنتاج الإيثانول.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.2% بفعل تراجع أسعار زيت النخيل والصويا وبذور الشلجم فيما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.6%.

وسجلت أسعار الزبد ومسحوق الحليب تراجعات في خانة العشرات.

ونزل مؤشر أسعار اللحوم 2.7% حيث فشل انتعاش جزئي في طلب الاستيراد من الصين في تعويض تراجع الواردات في بقية الأنحاء.

وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار الحبوب انخفاضا طفيفا حيث زادت أسعار القمح والأرز العالمية بوضوح فيما تراجعت أسعار الذرة بشدة.

وزادت أسعار الأرز 7.2% مقارنة مع مارس آذار لأسباب أهمها قيود مؤقتة على الصادرات فرضتها فيتنام لكن رُفعت لاحقا.

وارتفعت أسعار القمح 2.5% في ظل تقارير أشارت إلى استيفاء روسيا حصتها من الصادرات سريعا.

لكن أسعار الحبوب الصلدة ومنها الذرة هوت 10% تأثرا بانخفاض الطلب على العلف الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي.

وأبقت فاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب مستقرة عند 2.720 مليار طن في 2019 لكنها خفضت توقعاتها لاستخدام الحبوب في 2019-2020 بواقع 24.7 مليون طن ويرجع ذلك لأسباب أهمها تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

كما أعلنت فاو أولى توقعاتها لإمدادات القمح العالمية والطلب عليه لموسم تسويق 2020-2021 حيث تتوقع أن يسجل الإنتاج العالمي 762.6 طن وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع المستوى المسجل في 2019.

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