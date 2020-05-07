السعودية تعتزم طرح 54 موقعا للاحتياطي التعديني أمام المستثمرين

المصدر: د ب أ

تعتزم السعودية طرح 54 موقعا للاحتياطي التعديني على المستثمرين بطريقة المزاد.

وذكرت صحيفة " الاقتصادية " السعودية في عددها اليوم الخميس أنه سيتم دراسة المواقع بشكل دقيق قبل الطرح للمزاد في غضون ثلاثة أعوام.

‏ونقلت الصحيفة عن المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون الثروة المعدنية قوله إن مراجعة نظام الاستثمار التعديني اكتملت أخيرا في مجلس الشورى، وكذلك تم إقرار شركة خدمات التعدين التي ستساعد الوزارة في أداء أدوارها في خدمة المستثمرين وتطوير التقنيات وتنفيذ أعمال الرقابة.

وأشار المهندس المديفر إلى أنه تم إطلاق 27 مبادرة إضافية استهدفت مساندة المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين، مبينا أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الخاصة بقطاع التعدين لتسهيل الإجراءات وتأجيل دفع المستحقات بقيمة 470 مليون ريال، للمساهمة في دعم التدفق النقدي للمستثمرين في هذه الأوقات الصعبة من جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه تم إقرار مجموعة من المبادرات لدعم قطاع التعدين تصل قيمتها إلى 180 مليار ريال.

إلى ذلك، قال المهندس أحمد فقيه وكيل الوزارة للثروة المعدنية إن مشروع نظام الاستثمار التعديني هو أحد المبادرات الاستراتيجية لقطاع التعدين في المملكة، إذ يهدف مشروع نظام الاستثمار التعديني في نسخته الجديدة إلى حوكمة الاستثمار وتعزيزه وتعظيم الأثر الاقتصادي منه.

‏وبين المهندس بن فقيه أنه تم في مشروع النظام الجديد تعديل 63 مادة من أجل تحقيق المنافع للمستثمرين.

كما تحدث المهندس صالح العقيلي وكيل الوزارة للتطوير التعدين والبنية التحتية عن تأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، ودورها في تلبية احتياجات المستثمرين في قطاع التعدين، وإطلاق منصة تعدين لتسهيل الأعمال وجميع التعاملات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة الحكومية وينتظر استكمال الإجراءات في وزارة التجارة.

ولفت إلى أن الشركة تركز على تبني أحدث التقنيات لخدمة المستثمرين وتسريع دراسة الطلبات وتوفير حلول تقنية تقلل من استخدام الأوراق في جميع التعاملات.

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