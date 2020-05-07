زيادة كبيرة في سندات الشركات الصينية بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن إصدار السندات الداخلية للشركات الصينية زادت بأكثر من الضعف خلال مارس الماضي، وهو أمر يرجع جزئيا لعودة الشركات التي اعتادت طرح سنداتها في الخارج إلى السوق المحلية.

وأشار تقرير موديز إلى أن إجمالي سندات الشركات التي تم طرحها في مارس الماضي بلغ 1.58 تريليون يوان بفضل إصدارات شركات العقارات والتشييد التي كانت تنشط في السابق في أسواق المال الخارجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميراند شاي المحللة الاقتصادية في مؤسسة موديز القول إن قيمة السندات التي طرحتها الشركات الصينية في الخارج بلغت 2.8 مليار دولار فقط ومن المنتظر استمرار القيمة المنخفضة لهذه الطروحات خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب ضعف شهية المستثمرين لسندات الشركات مرتفعة العائد.

وأشارت موديز إلى انه رغم انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن مستوى السيولة في السوق المحلية، مازال حصول الشركات الضعيفة ماليا على التمويل صعبا.

وتواجه الشركات مخاطر متزايدة في إعادة تمويل ديونها خلال ما بين 6 أشهر و12 شهرا مقبلة.

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