الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل زيادة مفاجئة في صادرات الصين

المصدر: رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ طغت زيادة مفاجئة لصادرات الصين على مجموعة أخرى من نتائج الأعمال القاتمة للشركات وتحذير من إير فرانس-كيه.إل.إم من أن الطلب قد يستغرق "عدة سنوات" للتعافي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، عقب جلسة مستقرة في آسيا بعد أن أعلنت بكين عن زيادة 3.5% في صادرات أبريل، مما خالف توقعات السوق بانخفاض حاد، إذ استأنفت المصانع الإنتاج بعد جائحة فيروس كورونا.

وقاد قطاعا التعدين والبيع بالتجزئة الأوروبيان، المنكشفان على متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، المكاسب بارتفاع 1.5%.

ونزل سهم إير فرانس 2.7% إذ توقعت المجموعة اتساع الخسائر التشغيلية في الربع الممتد بين أبريل ويونيو "بشكل كبير"، مع توقع استمرار وقف تحليق 95% من الرحلات الجوية.

لكن سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية ارتفع 0.5% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لعودة رحلات الطيران إلى الخدمة في يوليو على الرغم من أن طاقة استيعاب الركاب ستنخفض بنحو 50%.

وهوى سهم مجموعة بي.تي، كبرى شركات الاتصالات البريطانية، 6.5% وتذيل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد تعليق الشركة توزيعات الأرباح حتى 2021-2022 وسحبها للتوقعات المالية استجابة لجائحة كوفيد-19.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز