مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو تسجل أكبر هبوط على الإطلاق

المصدر: رويترز

منيت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر هبوط على الإطلاق في مارس بسبب القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا وتقليص متسوقين الإنفاق على كل شيء باستثناء الطعام والطلبيات عبر الانترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء إن المبيعات في 19 دولة تتعامل باليورو نزلت بنسبة 11.2 بالمئة في مارس على أساس شهري و9.2% علي أساس سنوي.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، فان الانخفاض أكبر من توقعات السوق لنسبة 10.5% و8% على التوالي.

وهذا التراجع الشهري الأكبر وفقا لبيانات يوروستات التي ترجع إلى عام 1999.

والرقم السنوي هو الأسوأ في سجلات البيانات التي ترجع إلى عام 2000. وهو مثلي التراجع في فبراير شباط 2009 وهو أسوأ الأشهر خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.

وكانت نقطتا الضوء الوحيدتان الغذاء وسجل زيادة شهرية خمسة بالمئة والتسوق عبر الانترنت والطلبات البريدية وزادت 2.6% بينما تراجعت حتى مبيعات الادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 0.5%.

وكان أكبر انخفاض للملابس والأحذية والمنسوجات ووقود السيارات.

وسجلت فرنسا أكبر هبوط علي مستوى الدول عند سالب 17.4% علي أساس شهري، تليها مباشرة كل من لوكسمبورج والنمسا وإسبانيا.

ولم تصدر بيانات شهر مارس آذار من إيطاليا أو اليونان.

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