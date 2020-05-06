الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته

المصدر: رويترز

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع وتحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر نتيجة تخفيف القيود التي يفرضها العديد من الدول بفعل فيروس كورونا، مما قلص الطلب على الذهب.

وبحلول الساعة 0957 توقيت غرينتش، نزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1700.52 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1707 دولارات.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك "قلة الطلب على المجوهرات والمعنويات الإيجابية جدا في أسواق الأسهم مع فتح الاقتصادات من جديد تضغطان على أسعار الذهب".

يخفف العديد من الدول مثل إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة إجراءات العزل العام بشكل تجريبي.

ومما زاد الإقبال على الذهب تثبيطا، ارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

كانت أسعار الذهب قد أغلقت على ارتفاع في الجلسات الثلاث السابقة، إذ استمرت الضبابية حيال الاقتصاد العالمي في ظل تواصل انتشار الفيروس وعودة ظهور التوتر الأمريكي الصيني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3 بالمئة لتبلغ 15.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 758.53 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1780.68 دولار بعد بلوغه قاع أكثر من شهر أمس الثلاثاء. وهوت أسعار المعدن، الذي يستخدم في صناعة المحولات التحفيزية للسيارات، بحوالي أربعين بالمئة عن ارتفاع قياسي بلغه في 27 فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز