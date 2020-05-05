"يو.بي.إس" يتوقع تعافي أسعار برنت إلى 43 دولارا للبرميل بنهاية 2020

المصدر: رويترز

كشف مصرف "يو.بي.إس" السويسري، أنه يتوقع تعافي أسعار برنت إلى 43 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2020 و55 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2021.

وقال المصرف إن القيود على السفر العالمي ستبقي على فائض إمدادات بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في الربع الثاني بسوق النفط على الأرجح.

وأضاف أن توقعات نهاية يونيو حزيران 2021 تشير إلى مزيد من الزيادة في الأسعار، مع تسجيل برنت 55 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 52 دولارا للبرميل، والغاز الطبيعي الأمريكي 2.90 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتوقع أن تتوازن سوق النفط في الربع الثالث وأن تشهد نقصا في الإمدادات في الربع الرابع من العام الجاري.

وأشار إلى أن الطلب على النفط سينكمش 15 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مقابل 20 مليون برميل يوميا في السابق.

وقال إن إنتاج الخام الأمريكي قد يتراجع بما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا تقريبا على أساس سنوي في ديسمبر 2020.

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