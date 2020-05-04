"سوناطراك" الجزائرية و"لوك أويل" الروسية نحو شراكة محتملة

المصدر: رويترز

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع لوك أويل الروسية بشأن محادثات لشراكة محتملة في الإنتاج والتنقيب بالجزائر.

يشمل الاتفاق بحث الاستثمار المشترك في الخارج، حسبما ذكرت سوناطراك في بيان.

ووقعت سوناطراك اتفاقات مماثلة مع شركات أجنبية أخرى مثل إكسون موبيل في مسعى للتصدي لتراجع الإنتاج والصادرات في السنوات الأخيرة بسبب نقص الاستثمار الأجنبي وتنامي الطلب المحلي.

كانت الحكومة وافقت العام الماضي على قانون طاقة جديد يمنح شروطا تعاقدية مغرية للمستثمرين الأجانب تتضمن حوافز ضريبية.

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