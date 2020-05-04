"سابك" السعودية تتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي أكثر من 20%

المصدر: رويترز

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الاثنين إن الشركة تتوقع تقليص إنفاقها الرأسمالي أكثر من 20% هذا العام للتكيف مع تراجع في الطلب العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأبلغ يوسف البنيان مؤتمرا صحفيا أن أرامكو السعودية ملتزمة بإتمام استحواذها على حصة مسيطرة في سابك خلال الربع الثاني من العام وأنه لا يتوقع أي تغيير على هذا الموعد.

كانت أرامكو اتفقت على شراء سابك في صفقة قيمتها 69.1 مليار دولار العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إن الشركة تتوقع تأثيرا أكبر على أعمالها من جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني من العام، وذلك عقب تكبد خسائر في الربع الأول.

وأضاف أن الشركة تتوقع أن تستمر الظروف الحالية لنهاية 2020 على الأقل، إذ يضر فيروس كورونا بالنمو الاقتصادي العالمي ويقلص أسعار الطاقة، مما يفضي إلى انخفاض في أسعار البتروكيماويات.

أعلنت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عن خسارة صافية في الربع الأول بلغت 950 مليون ريال (252.89 مليون دولار)، عزتها إلى انخفاض قيمة أصول وتراجع الطلب على منتجاتها في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز