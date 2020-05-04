توقعات بانكماش الاقتصاد اليوناني بمعدل 4.7% خلال 2020

المصدر: د ب أ

تتوقع الحكومة اليونانية وفقا للسيناريو الأساسي للتطورات الاقتصادية الراهنة انكماش الاقتصاد بمعدل 4.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين يمكن أن يصل معدل الانكماش إلى 7.9% وفقا للسيناريو الأسوأ.

ووفقا لبرنامج الاستقرار الاقتصادي 2020 الذي كشفته الحكومة، فإنها تتوقع نمو الاقتصاد في العام المقبل بنسبة 5.1%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة اليونانية تستهدف وفقا للسيناريو الأساسي تسجيل عجز في الميزانية بمعدل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي أو 2.8% وفقا للسيناريو الأسوأ.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام لليونان خلال العام الحالي إلى 337 مليار يورو بما يعادل 188.8 من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي، مقابل 333.1 مليار يورو بما يعادل 176.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، على أن يتراجع في العام المقبل إلى 334 مليار يورو بما يعادل 176.8% من إجمالي الناتج المحلي.

كان وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس قد قال في تصريحات إعلامية أواخر الشهر الماضي إنه يتوقع انكماش اقتصاد اليونان خلال العام الحالي بما يتراوح بين 5 و10% في ظل الوضح الحالي لجائحة كورونا.

وقال الوزير اليوناني -في لقاء مع محطة "أوبن" التلفزيونية اليونانية إن ذلك يعتمد على فترة استمرار الجائحة ومعدل إعادة فتح الاقتصاد.

وأوضح الوزير في اللقاء أن خفض التوقعات الخاصة بالاقتصاد اليوناني من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية خلال الأيام الماضية، يعكس تداعيات تفشي الوباء في البلاد.

وأكد الوزير أن سياسة بلاده تركز على الانخراط بشكل منتظم ومطرد في الأسواق المالية بأفضل سعر ممكن.

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