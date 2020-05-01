فينابلر المتعثرة تعلن عن ديون إضافية بنحو مليار دولار

المصدر: رويترز

قالت مجموعة فينابلر التي تمر بمتاعب، أمس الخميس، إن ديونها ربما تزيد مليار دولار تقريبا عما أعلنته في السابق بعد مراجعة مع دائنيها ومحققين مستقلين.

وأعلنت الشركة المالكة لترافيليكس عن صافي دين بقيمة 334.1 مليون دولار حتى 30 يونيو حزيران.

وقالت الشركة في بيان: "مجلس الإدارة لا يمكنه أن يستبعد احتمال أن بعض حصيلة عمليات الاقتراض تلك ربما اُستخدم لأغراض خارج مجموعة فينابلر".

يأتي تحذير الشركة بعد يوم من قول مؤسسها ب.ر. شيتي إن تحقيقا أجراه مستشارون له خلُص إلى احتيال مزعوم في فينابلر وإنه يعمل على تبرئة اسمه.

وبدأت مشاكل فينابلر تطفو على السطح بعد أن وجهت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف انتقادا إلى إن.إم.سي هيلث، التي أسسها شيتي أيضا.

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