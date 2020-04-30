مجموعة السبع يبحثون استراتيجيات تسريع الاقتصادات فور إعادة الفتح

المصدر: رويترز

قالت الخزانة الأمريكية إن وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا اليوم الخميس استراتيجيات لتسريع النشاط الاقتصادي فور إعادة فتح الاقتصادات عقب انتهاء الإغلاقات الشاملة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الوزارة إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ونظراءه من الدول الأخرى في المجموعة بحثوا أيضا أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر واستخدام آليات الرقابة الاستثمارية لاكتشاف أي مخاطر قد تهدد الأمن القومي.

ومجموعة الدول الصناعية السبع المعروفة أيضا باسم مجموعة السبع هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شكلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ستة دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويجتمع وزراء المالية في هذه البلدان عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.

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