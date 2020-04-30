النفط بصدد مزيد من الانخفاض رغم تخفيف قيود كورونا

المصدر: رويترز

خلص استطلاع لرويترز اليوم الخميس إلى أن أسعار النفط تتجه صوب مزيد من الانخفاض هذا العام حتى مع تخفيف الدول للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بينما لن يكون لتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها كبرى الدول المنتجة للخام أثر يذكر في معالجة التخمة.

وتوقع المسح الذي شمل 45 محللا أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 35.84 دولار للبرميل في 2020 بانخفاض 7.5% عن توقع كان يبلغ 38.76 دولار في استطلاع مارس.

وهبطت أسعار كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل حاد لما دون العشرين دولارا هذا العام.

وجرى تداول خام القياس العالمي برنت اليوم عند نحو 25 دولارا للبرميل بانخفاض يفوق 60% عن نهاية 2019 مع تهاوي الطلب على النفط بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء كورونا.

وتراجعت توقعات 2020 لغرب تكساس الوسيط في أحدث استطلاع إلى 31.47 دولار للبرميل من 35.29 دولار الشهر الماضي.

وهوى خام غرب تكساس هذا الشهر لما دون الصفر للمرة الأولى مع مسارعة المتعاملين لبيع عقود مايو قبل انقضائها.

لكن المحللين انقسموا فيما يتعلق بانخفاض الأسعار مجددا لما دون الصفر والذي يعني أن يدفع حائزو النفط المال للتخلص منه. وثمة ندرة في المشترين ترجع جزئيا إلى أن مواقع التخزين، مثل كاشينج في أوكلاهوما، لم يعد لديها مساحة تذكر لمزيد من النفط.

ويتوقع المحللون أن ينخفض الطلب على النفط بين 20 و25 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري وبين 9.2 و10.6 مليون برميل يوميا في 2020.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعا قدره 9.3 مليون برميل يوميا في 2020.

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