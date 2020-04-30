"سوفت بنك" تحذر من خسائر تفوق التوقعات خلال العام المالي الماضي

المصدر: د ب أ

حذرت شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك اليوم الخميس من أن صافي خسائرها خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي قد تصل إلى 900 مليار ين (8.4 مليار دولار) وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية وكانت 750 مليار ين.

وقالت الشركة في بيان إن هذه التقديرات المعدلة تعود إلى خسائر استثماراتها التي تجاوزت التوقعات.

كما أبقت الشركة اليابانية على توقعاتها لخسائر التشغيل عند مستواها القياسي البالغ 1.35 تريليون ين خلال العام المالي الماضي مقابل أرباح تشغيل قدرها 2.3 تريليون ين خلال العام المالي 2018.

وأبقت سوفت بنك على تقديرات المبيعات عند مستوى 6.15 تريليون ين خلال العام المالي الماضي.

كانت سوفت بنك قد ذكرت في منتصف الشهر الحالي أن صندوق الاستثمار "فيجن" التابع لها والمدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي سجل خلال العام الماضي خسائر بلغت 1.8 تريليون بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي مارس الماضي أعلنت الشركة اليابانية بيع أصول بقيمة 4.5 تريليون ين تقريبا لتقليل ديونها وزيادة برنامج إعادة شراء أسهمها لتعزيز سعر سهمها في البورصة.

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