لوفتهانزا تخطط لتسيير المزيد من الرحلات على نحو تدريجي بطيء

المصدر: د ب أ

تخطط مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران إلى تسيير المزيد من الرحلات على نحو تدريجي بطيء عقب توقف أسطولها على نطاق واسع بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت المجموعة في مقرها بمدينة فرانكفورت اليوم الأربعاء أنه بالرغم من استمرار توقف رحلات شركتي "أوستريان و"بروسلز" المملوكتين لها لأسبوعين آخرين حتى نهاية مايو المقبل، ستزيد المجموعة من عدد الرحلات الأسبوعية في مطاري فرانكفورت وميونخ بنسبة 50% لتصل إلى 330 رحلة.

ومن المنتظر أن تطبق لوفتهانزا جدولها الجديد الذي يتضمن مقاصد إضافية، وهي أثينا وبورتو وجوتبورج، اعتبارا من 18 المقبل.

وذكرت المجموعة أنها ستضاعف أيضا عدد رحلاتها الداخلية من ميونخ.

وأشارت المجموعة إلى أن شركتي "سويس" و"يورو وينجز" المملوكتين لها ستمددان جدولهما الطارئ من سويسرا ومطارات ألمانية أصغر حتى نهاية مايو المقبل.

وأوضحت المجموعة أن رحلاتها الطويلة ستواصل الإقلاع من سويسرا وفرانكفورت فقط.

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