وزير الطاقة الروسي: مخزون النفط يؤثر على الأسعار لكن اتفاق الإنتاج سيساعد

المصدر: رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط في مايو لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.

وأضاف نوفاك لمجلة داخلية تصدرها الوزارة اليوم الثلاثاء: "لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة في سعر البرميل في المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات".

وكشفت بيانات من شركة كبلر للمعلومات أن الطلب على الوقود تراجع 30% عالميا وأصبحت أماكن التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85% من مناطق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي.

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