شركات طيران خاصة تستأنف الحجوزات وتستعد للطيران اعتباراً من 16 مايو

المصدر: دبي - وائل الخطيب

استأنفت شركات الطيران الهندية الخاصة إجراء الحجوزات للسفر المحلي والدولي حسبما كشفت مواقعها الالكترونية. وأبلغ مصدر صحيفة " ميبنت" التي نشرت التقرير، أن شركات الطيران بدأت مرة أخرى في إجراء الحجوزات يوم السبت.

وكشفت الصحيفة أن كلا من سبايس جيت وجوير بدأتا في تلقي حجوزات مغادرة بدءا من 16 مايو بينما تقوم إنديغو وفيستارا بذلك اعتبارا من 1 مايو. في حين لم تقم شركة إيرإنديا الحكومية بعد بإعادة تشغيل الحجوزات لأي رحلات.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الشركات بعد أسبوع بالضبط من تلقييها تلميحا من وزارة الطيران المدني ببدء إجراء الحجوزات رغم الإبقاء على سريان مفعول القيود المفروضة على حركة الأشخاص، التي فرضت لمنع الأشخاص من نشر كوفيد 19 .

وقالت الصحيفة، وفي حين أن شركات الطيران الخاصة أعادت تشغيل الحجوزات لبضعة أيام فقط، ثم أعادت تشغيلها، كان تحرك شركة الطيران الوطنية الهندية في 18 أبريل للانضمام إلى صفوفها هو الذي أزعج السلطات. التي اضطرت لإبلاغ جميع شركات الطيران بضرورة وقف الحجوزات.

وليس من الواضح ما إذا كانت شركات الطيران قد حصلت على موافقة الوزارة على استئناف الحجوزات.

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