إجراءات التحفيز وتقليل حظر كورونا يدعمان الأسواق العالمية.. وبرنت ينزف 7%

المصدر: نيويورك – رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية كافة أمس مدعومة بإجراءات التحفيز التي اتخذتها مختلف الحكومات، وكذلك بقرارات تقليل الحظر على عدد كبير من المدن بسبب فيروس "كورونا".

فيما واصلت أسعار النفط انخفاضها بفعل تخمة المعروض وقلة الطلب، حيث نزف خام "برنت" نحو 7%.

ففي وول ستريت، ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية إذ تستعد المزيد من الولايات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، ويترقب المستثمرون تقارير نتائج الأعمال الفصلية من شركات كبرى من بينها "أبل" و"مايكروسوفت" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.2%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 1.2% وزاد مؤشر ناسداك نحو 1.%

وقادت أسهم شركات الطيران سوق الأسهم الأوروبية للصعود بدعم آمال في دعم حكومي، بينما أسهمت أرباح متفائلة من دويتشه بنك ومصارف أخرى في تعزيز أجواء التفاؤل التي غذتها بوادر على أن دولاً كثيرة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس "كورونا".

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 1.6%، وصعد مؤشر داكس 3.1%، وزاد مؤشر كاك 2.5%.

وسجلت الأسهم اليابانية ارتفاعاً كبيراً مع تحسن المعنويات في السوق بفضل بعض نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات وارتفاع التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية.

وتقدم مؤشر نيكي 2.7% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أبريل.

في المقابل، انخفضت أسعار النفط وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعاً مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس "كورونا" بالكامل.

ونزف خام برنت نحو 7% مسجلاً 19.9 دولاراً للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي 3.3% مسجلاً 13.5 دولاراً.

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