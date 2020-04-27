تراجع أرباح أديداس في الربع الأول بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تسببت أزمة جائحة كورونا في تراجع إيرادات وأرباح شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية في الربع الأول من هذا العام.

فقد أعلنت الشركة اليوم الاثنين في مقرها بمدينة هيرتسوجناوراخ الألمانية أن الأرباح من العمليات المستمرة تراجعت بنسبة 97% لتصل إلى 20 مليار يورو، كما تراجعت المبيعات بنسبة 19% لتصل إلى 4.75 مليار يورو.

وأعلنت أديداس توقعها بتراجع أقوى في المبيعات والأرباح في الربع الثاني من هذا العام، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من متاجرها لا تزال مغلقة في أنحاء العالم.

ولم تعلن أديداس توقعات بشأن وضعها الاقتصادي بالنسبة لهذا العام بأكمله.

وسحبت الشركة توقعاتها السابقة لهذا العام مؤخرا بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

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