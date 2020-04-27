إيرباص تتجه نحو خفض أكبر للوظائف

المصدر: رويترز

أصدرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص تقييما قاتما لتأثير أزمة فيروس كورونا، وطلبت من العاملين في الشركة وعددهم 135 ألفا التأهب لاحتمال خفض أكبر للوظائف وحذرت من أن بقاءها على المحك في غياب تحرك فوري.

وفي خطاب للعاملين، قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي للشركة إن إيرباض "تنزف سيولة بسرعة غير مسبوقة" وإن الانخفاض الأخير لثلث معدلات التشغيل أو أكثر لا يعكس التصور الأسوأ وسيظل قيد المراجعة.

ولم تعلق إيرباص على الخطاب الداخلي.

وأُرسل الخطاب للعاملين يوم الجمعة قبل أيام من إعلان الشركة نتائج الربع الأول في ظل الجائحة التي أدت لكفاح شركات الطيران من أجل البقاء وتوقف تسليمات الطائرات فعليا منذ منتصف مارس.

وبدأت إيرباص تطبيق برامج منح إجازات تدعمه الحكومة وكانت البداية مع ثلاثة آلاف عامل في فرنسا إلا ان فوري يقول "الآن ربما نحتاج خطة لإجراءات أوسع نطاقا".

وتابع "بقاء إيرباص محل شك إذا لم نتحرك الآن".

وقالت مصادر في الصناعة إن خطة إعادة هيكلة مماثلة لما حدث في عام 2007 حين خفضت الشركة عشرة آلاف وظيفة، قد تُطلق هذا الصيف ولكن فوري أشار إلى أن الشركة تبحث بالفعل "كل الخيارات" في حين تنتظر اتضاح حال الطلب.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن إيرباص تجري أيضا مناقشات نشطة مع حكومات أوروبية بشأن استغلال آليات لمساعدة صناعات متضررة تشمل قروضا تضمنها الدولة

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