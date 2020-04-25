الخزانة الأمريكية تدعم رواتب شركات الطيران بـ9.5 مليارات دولار إضافية

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت، إنها صرفت 9.5 مليارات دولار إضافية من برنامج دعم الرواتب لشركات الطيران الأمريكية، ليصل بذلك إجمالي الأموال المقدمة للقطاع الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا إلى 12.4 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان: "منذ الإعلان عن أول مدفوعات برنامج دعم الرواتب لشركات النقل الجوي للركاب في 20 أبريل، صرفت وزارة الخزانة مبلغ 9.5 مليارات دولار إضافي كدفعات أولية للشركات التي جرت الموافقة على طلباتها، بما في ذلك 8 شركات طيران رئيسة إضافية و29 شركة نقل جوي صغيرة".

وقالت الوزارة إن ما يصل في المجمل إلى 93 شركة طيران تلقت أموالاً من البرنامج منذ أن تم صرف الدفعات الأولى لشركات الطيران في 20 أبريل بمبلغ إجمالي قدره 12.4 مليار دولار.

وأوضحت أن الأموال يمكن استخدامها فقط لأجور الموظفين ورواتبهم ومزاياهم.