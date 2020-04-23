أسهم اليابان ترتفع منهية خسائر امتدت 3 أيام

المصدر: رويترز

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، إذ غطى البائعون مراكزهم بعد أن انتعشت بورصة وول ستريت أمس بفضل وعود بمزيد من الإنقاذ الحكومي الأمريكي لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا الصحية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.52% إلى 19429.44 بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36% إلى 1425.98 نقطة.

وكانت الأسهم التي تضررت بشدة من بداية العام من بين أكبر الرابحين، بما في ذلك شركة الإعلان دنتسو جروب وجيه.فرونت للتجزئة وإنبكس لتطوير النفط. وارتفعت أسهم الشركات الثلاث 6.6% و8.3% و6.1% على الترتيب.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي تركز على القيمة، والتي تتحرك عند مستويات رخيصة.

ومن بين أسهم القيمة، ارتفعت أسهم شركات الشحن، وصعد سهم كاواساكي كيسن 5.8% وزاد سهم نيبون يوسن 5.7% وصعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 5.6%.

كما ارتفعت أسهم شركات معدات النقل 2.4% فيما ربح سهم هوندا موتور 3.9%.

وقفزت أيضا أسهم بعض الشركات المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات بعد أن ارتفعت نظيرتها الأمريكية بقوة، مع صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.9 % في أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ السادس من أبريل نيسان.

وزاد سهم شين-إيتسو كيميكال 2.9% فيما ربح سهم سكرين هولدينجز 3.2%.

وصعد سهم سايبر إيجنت 6.8% بعد أن أعلنت الشركة عن نمو قوي في ربحها الفصلي بفضل انتعاش نشاط المقامرة.

وربح سهم زوزو 6.1% بعد أن نشرت الشركة العاملة في بيع الأزياء بالتجزئة عبر الانترنت والتي يقودها رائد الأعمال الشهير يوساكو مايزاوا تقديرات للأرباح تشير إلى انتعاش في الإيرادات في الربع السابق.