الذهب يقفز حوالي 2% بدعم إجراءات التحفيز

المصدر: رويترز

قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.9 في المئة أمس الأربعاء بدعم من توقعات لمزيد من إجراءات التحفيز المالي والنقدي وسط أضرار اقتصادية واسعة ناتجة عن أوامر البقاء في المنزل وإغلاق الشركات حول العالم لكبح انتشار فيروس كورونا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1713.40 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، مرتفعا 1.6 بالمئة، وهى أكبر مكاسبه ليوم واحد في حوالي أسبوعين. وعند أعلى مستوى له في الجلسة سجل المعدن الأصفر 1718.29 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.0 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1738.30 دولار للأوقية.

وأرجع متعاملون صعود المعدن الأصفر إلى مشتريات للاستثمار الآمن مع استمرار إجراءات التحفيز حول العالم.

ويميل الذهب للاستفادة من الإجراءات التحفيزية الواسعة من بنوك مركزية لأن المستثمرين غالبا ما يعتبرونه أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

وقال جورج جيرو، المدير التنفيذي لشركة آر بي سي لإدارة الثروة، في مذكرة "أسعار الذهب مقياس اقتصادي وسياسي لرخائنا والمستثمرون يفعلون ما تفعله البنوك المركزية.. شراء الذهب لتعزيز العملات".

وفي جلسة الثلاثاء هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1659.68 دولار للأوقية وسط موجة مبيعات أوسع في الأسواق لجمع سيولة مالية دفعت المستثمرين لبيع المعادن النفيسة لتغطية خسائر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة الى 1938.20 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 1.5 بالمئة الى 757.53 دولار للأوقية بينما زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 15.15 دولار للأوقية.