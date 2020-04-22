دلتا للطيران تسجل خسائر بـ 534 مليون دولار في الربع الأول

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة دلتا الأمريكية للطيران اليوم الأربعاء تسجيل أول خسائر ربعية لها منذ خمسة أعوام بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت الشركة أن خسائرها بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 534 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 730 مليون يورو حققتها الشركة في نفس الفترة من 2019.

وأضافت دلتا أن إيراداتها تراجعت بنسبة 18% لتصل إلى 8.6 مليارات دولار.

يشار إلى أن حركة النقل الجوي الدولية توقفت تقريباً بسبب جائحة كورونا، ما وضع الشركة الأمريكية في أزمة خطيرة، لأن احتياطي السيولة الموجود لدى دلتا بلغ بحلول نهاية الربع الأول ستة مليارات دولار، بينما كانت الشركة تضطر إلى إنفاق مئة مليون دولار يومياً في تلك الفترة.

وتسعى دلتا إلى تقليص معدل الخسائر إلى خمسين مليون دولار ورفع السيولة إلى ما يقارب عشرة مليارات دولار.

كانت الحكومة الأمريكية أطلقت برنامجاً كبيراً لإنقاذ شركات الطيران الوطنية المتعثرة.