أسهم اليابان تلامس أقل مستوى في أسبوعين بفعل تراجع النفط

المصدر: رويترز

انخفضت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء مع بيع مستثمرين مراهنات على أصول عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية كما تأثرت المعنويات بتوخي المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.74% إلى 19137.95 نقطة وقادت الانخفاض قطاعا السلع الاستهلاكية الانتقائية وتكنولوجيا المعلومات.

انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 55 سهما مقابل انخفاض 165 سهما.

وسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سهم شركة ألبس الباين للمكونات الالكترونية الذي نزل 5.59% يليه سهم مصفاة النفط أدميتسو كوسان متراجعا 5.29% وهبط سهم شركة المعدات الصناعية آي.اتش.آي كورب بنسبة 5.24%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63% إلى 1406.90 نقطة.