حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي بـ 480 مليار دولار

المصدر: د ب أ

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق بشأن برنامج القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد تجاوز عدد طلبات الحصول على مساعدات ما كان مخططا له في الخطة الأصلية مع استحداث تسهيلات للإقراض بسبب الكوارث بقيمة إجمالية تصل إلى 380 مليار دولار، حسبما قال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل.

ويستهدف مشروع القانون تخفيف الأثر الناجم عن جائحة كورونا، حيث خصص 75 مليار دولار للمستشفيات و 25 مليار دولار لإجراء فحوصات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في محاولة تقودها الولايات المختلفة.

ويبلغ إجمالي التمويل الجديد 480 مليار دولار، ويأتي عقب المصادقة على حزمة التحفيز السابقة، بقيمة أكثر من تريليوني دولار.