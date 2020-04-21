النفط عند أقل مستوى في عقدين

المصدر: رويترز

هوي سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو لأقل مستوى في عقدين اليوم الثلاثاء بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.

ونزل خام برنت في عقود التسليم بيونيو حزيران، المعروفة بعقد شهر أقرب استحقاق، وذلك بعد انتهاء عقود مايو، إلى 18.10 دولار للبرميل وهو الأقل منذ نوفمبر 2001. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش فقد 18% إلى 20.98 دولار.

ونزل عقد يونيو حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21% إلى 16.14 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 1999.

وسجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو، وحجم التعاملات عليه أقل كثيرا، -3.99 دولار بعدما هوى أمس لأقل من الصفر لأول مرة وأغلق على -37.63 دولار للبرميل.

وينتهي التعامل على عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لشهر مايو في وقت لاحق اليوم مما فاقم الخسائر.

ومع وجود فائض في السوق وامتلاء منشآت التخزين وجد حائزو عقد مايو أيار نفسهم في وضع غير مسبوق إذ يدفون لمن يشترون الخام.

ويُتوقع امتلاء مركز كوشينح للتخزين في أوكلاهوما بالولايات المتحدة، وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط، خلال أسابيع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كبار منتجي النفط في العالم قد يعقدون محادثات وجددا لمناقشة اتفاقهم بشأن الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط، الاثنين، بأنه قصير الأجل وناجم عن "ضغوط مالية" وذكر أن إدارته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية أكبر دولة مصدرة للخام العالم والتي تقود جهود أوبك لكبح الإنتاج.