"أدنوك" تخفض إمدادات الخام للمشترين بعقود محددة المدة في مايو

المصدر: رويترز

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفض الإمدادات من خاماتها الأربع في مايو.

وقال المصدران استنادا لخطاب أرسلته أدنوك للمشترين أمس إن الشركة ستخفض إمدادات خامي مربان وزاكوم العلوي 15% في مايو وإمدادات خام داس وأم اللولو 5% خلال الشهر ذاته.

وجاءت الخطوة عقب اتفاق بشأن خفض قياسي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا لتعزيز الأسعار في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم "أدنوك" التقارير بشأن تخفيضات النفط لشهر مايو. وأضاف أن الشركة تتخذ إجراءات أخرى، متفق عليها مع العملاء، لخفض صادرات النفط في مايو ويونيو، بما يتماشى مع اتفاق خفض إمدادات أوبك+.

وتقلصت التخفيضات الفورية لخامات النفط من أبوظبي بعد خفض الإمدادات. واشترت ميتسوي أمس من توتال شحنة للتحميل في يونيو من خام مزيج داس بخصم قيمته 70 سنتا عن سعر البيع الرسمي وشحنة من خام مربان بخصم قدره 40 سنتا عن سعر البيع الرسمي.

وقالت الشركة في خطاب للمشترين "بناء علي توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمشيا مع الاتفاق الأخير لأوبك+، فإن أدنوك ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي".

في تحرك مماثل، قال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط شركة "أرامكو" لوكالة رويترز الجمعة إن أكبر مُصدر للخام في الخليج خصص نحو أربعة ملايين برميل من الخام يوميا للعملاء في آسيا وهو أقل من الاحجام المتعاقد عليها بنحو مليوني برميل يوميا.

وقال وزارة النفط في عمان إن السلطنة أبلغت شركاتها المنتجة للنفط بخفض 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول مايو حتى يونيو وأنها ستبلغ العملاء بالخطة ذاتها.

وفيما يمكث مئات الملايين في منازلهم لإبطاء تفشي الفيروس، جف الطلب الحاضر للخام مما أدى الي تخمة أمدادات عالمية. وتعالج المصافي كميات أقل كثيرا عن المعتاد من الخام ومن ثم تدفقت ملايين البراميل علي منشآت التخزين في أنحاء العالم.

وانهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي الاثنين لما دون الصفر لأول مرة في التاريخ وأنهت اليوم على انخفاض صادم مسجلة سالب 37.63 دولار للبرميل مع تدافع المتعاملين للتخلص من النفط.