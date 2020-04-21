مصر تبدأ الإنتاج من بئرين جديدين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

المصدر: رويترز

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء إن البئرين الجديدين "ظهر 17" و"بلطيم جنوب غرب 7" للغاز الطبيعي بدآ الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و1300 برميل مكثفات يوميا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن البئر الجديدة "ظهر -17" بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بدأت الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل، وأنه جارى حاليا الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

كما ذكر البيان أن شركة بترول بلاعيم (بتروبل) وضعت البئر الجديدة "بلطيم جنوب غرب - 7" على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و1300 برميل مكثفات يوميا بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.