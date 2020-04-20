الأسهم اليابانية تنخفض وسط حذر قبيل نتائج الشركات

المصدر: رويترز

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين من ذروة ستة أسابيع التي سجلتها في الجلسة السابقة وسطة حالة من الحذر قبل إعلان نتائج الشركات التي من المرجح أن تكشف عن حجم الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.15% إلى 196692.12 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وتضررت الشركات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي مع تشجيع المسؤولين اليابانيين المواطنين على لزوم منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولقي قطاع الرعاية الصحية دعما في البداية مع تسابق الشركات لاختبار العقاقير لمواجهة الجائحة قبل أن تتخلي عن جزء من مكاسبها نظرا لسعي المستثمرين الذين يساورهم القلق إلى البيع لجني الأرباح.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1432.41 نقطة.