الهند: لا قرار بعد بشأن تخفيف أو رفع القيود على الرحلات الجوية

المصدر: رويترز

قال وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينج بوري، إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن موعد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المحلية والدولية أو تخفيفها وحث شركات الطيران على عدم قبول أي حجوزات قبل اتخاذ قرار نهائي.

وعلقت الحكومة الرحلات الجوية الداخلية في 23 مارس الماضي وأمرت شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها داخل الهند إضافة لحظر كان مفروضا قبلها على الرحلات الدولية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هارديب سينج بوري في تغريدة نشرها في وقت متأخر من مساء أمس السبت "وزارة الطيران المدني توضح أن قرارا لم يتخذ حتى الآن لفتح العمليات المحلية أو الدولية".

وأضاف "ننصح شركات الطيران بعدم فتح الحجوزات لحين اتخاذ قرار في هذا الشأن من الحكومة".

وأقلت رحلات الطيران الداخلي في الهند 144 مليون راكب تقريبا العام الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة 21 يوما في أواخر مارس لاحتواء انتشار المرض وتم تمديد تلك الإجراءات حتى الثالث من مايو على الأقل.

لكن الهند أعلنت خريطة طريق لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية بعد 20 أبريل في مواقع لم تشهد تفشيا للمرض في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وأعلنت الهند تسجيل ما يزيد عن 15 ألف حالة إصابة وأكثر من 500 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وفقا لبيانات الحكومة الهندية.