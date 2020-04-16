ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج 33.6% في أول شهرين من 2020

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 33.6% على أساس سنوي في يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة 1.3 مليار دولار لتبلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن التحويلات ارتفعت خلال يناير الماضي 27.8% على أساس سنوي إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا قبل عام، كما زادت تحويلات فبراير 40.3% إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في نفس الشهر من 2019.

وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.