النفط يرتفع بفضل توقعات بخفض الإنتاج الأمريكي مع تراجع الطلب

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الثلاثاء بعدما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، بكمية قياسية في أبريل إضافة إلى تخفيضات من منتجين كبار أخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 32.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، وكانت قد أغلقت مرتفعة 0.8% أمس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ما يوازي 0.7% إلى 22.56 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس منخفضا 1.5%.

واتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران ما يوازي حوالي 10% من الإمدادات العالمية قبل تفشى الفيروس.

كما ستخفض الولايات المتحدة ودول أخرى الإنتاج ليصل إجمالي التخفيضات لحوالي 19.5 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.

لكن محللين ومسؤولين تنفيذيين في القطاع وآخرين يقولون إنه مهما بلغت الأرقام فإنها لن تكون كافية لمضاهاة انكماش الطلب العالمي بنحو الثلث بسبب الفيروس.

ولا زالت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% منذ بداية العام.

وقال جريج بريدي مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور في هيوستون "نحن في مرحلة الآن بلغ الدمار الذي لحق بالطلب فيها مستوى أعلى كثيرا من أي شي يمكن أن يحققه خفض منسق للإنتاج".