الذهب يقفز لأعلى سعر في 7 سنوات

المصدر: رويترز

قفز الذهب أكثر من 1.5 في المئة أمس الاثنين ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات مع تدافع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن الأصفر وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.

وتخطى سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2012 في وقت سابق من الجلسة. وفي أوخر التعاملات كان المعدن النفيس مرتفعا 1.7 بالمئة عند 1717.36 دولاراً للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1761.40 دولار اللأوقية بعد أن سجلت أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2013 عند 1769.50 دولاراً.

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل التفشي، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس ، أعلن المركزي الأمريكي يوم الخميس عن حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.

كما وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو لكنهم تركوا السؤال بشأن كيفية تمويل التعافي في التكتل الذي يتجه صوب ركود عميق، دون إجابة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2227.40 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 745.21 دلارا للأوقية. واستقرت الفضة عند 15.32 دولارا للأوقية.