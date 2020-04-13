صندوق الثروة السيادي الروسي سيواصل الاستثمار في السعودية

المصدر: رويترز

نقلت قناة العربية المملوكة لسعوديين اليوم الاثنين عن رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي قوله إن الصندوق سيواصل الاستثمار في إطار برنامج السعودية للتطوير رؤية 2020.

وقال كيريل ديمترييف، وهو أيضا أحد كبار مفاوضي موسكو النفطيين، إن اتفاقا عالميا لخفض إنتاج النفط منع أسعار الخام من النزول إلى عشرة دولارات للبرميل.

ونُقل عن ديمترييف القول إن محادثات النفط، التي اختتمت أمس الأحد، برهنت على قدرة روسيا على العمل مع الولايات المتحدة التي تدعم اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية.

ونقلت عنه العربية القول إن الصندوق يخطط لمشاريع زراعية مشتركة مع السعودية، ويعمل أيضا على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة، واصفا العلاقات مع الرياض بأنها "إيجابية جدا جدا".