هبوط أسهم اليابان مع قلق المستثمرين من تأثير "كورونا" على أرباح الشركات

المصدر: رويترز

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين إذ ينتاب القلق المستثمرين بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا على أرباح الشركات، بيد أن أسهم كبرى شركات التنقيب عن النفط ارتفعت بعد أن اتفق منتجون كبار أخيرا على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق.

وهبط المؤشر نيكي 2.3% إلى 19043.40 نقطة في نشاط محدود.

وتعرضت أسهم الشركات التي أرجأت الإعلان عن نتائج أعمالها بسبب الجائحة لضغوط.

ونزل سهم نيديك كورب 1.3% بعد أن قالت الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية إنها سترجئ الإعلان عن نتائج أعمالها والتي كان مقررا في الأصل الإعلان عنها في 24 أبريل، لكنها لم تذكر موعدا جديدا.

وهوي سهم سوميتومو للصناعات الكهربائية 3.7% بعد أن أجلت الشركة تقرير نتائج أعمالها لمدة أسبوع إلى 19 مايو.

لكن سهم ياسكاوا إلكتريك خالف الاتجاه ليرتفع 0.2% إذ قدمت الشركة توقعات فصلية بعد أن علقت توقعات أرباحها للسنة المالية الحالية.

وتتوقع الشركة المصنعة للروبوتات الصناعية تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة أربعة مليارات ين للفترة بين مارس ومايو، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن تتكبد الشركة خسارة تشغيلية لذلك الفصل.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 إلى 1405.91، مع تراجع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء مؤشرين.

وتصدرت قطاعات النقل البحري والأرواق المالية والحديد والصلب قائمة القطاعات الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

وارتفع سهم إنبكس كورب، أكبر شركة للتنقيب عن النفط والغاز في اليابان، وشركة جابان بتروليوم اكسبلوريشن 1.5% لكل منهما إذ انتعشت أسعار النفط اليوم بعد أن منتجون كبار على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق مع تضرر الطلب العالمي بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.