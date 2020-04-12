"التمويل الكويتي" يوقف إجراءات الاندماج مع الأهلي المتحد بسبب كورونا

المصدر: رويترز

أعلن بيت التمويل الكويتي اليوم الأحد وقف إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني مؤقتا حتى ديسمبر المقبل بسبب الظروف الحالية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال بيت التمويل في بيان لبورصة الكويت إن الخطوة تأتي بالتنسيق مع الأهلي المتحد البحريني وإنه حصل على موافقة مصرف البحرين المركزي أيضا على هذا التأجيل.

أضاف البيان أنه سيجري الإعلان في وقت لاحق عن الجدول الزمني المعدل والمستندات المتعلقة بتنفيذ اجراءات عرض الاستحواذ بما يتوافق مع متطلبات مصرف البحرين المركزي.

وفي 23 مارس، أعلن بيت التمويل الكويتي تأجيل إجراءات عرضه الاستحواذ على جميع أسهم الأهلي المتحد، ولاسيما تلقي استمارات قبول العرض، بسبب عطلة فرضتها الكويت حتى 12 أبريل لمنع انتشار فيروس كورونا. لكن العطلة تقررا تمديدها لاحقا حتى 26 منه.

وقال مصدر مصرفي كويتي لرويترز إن التأجيل جاء "بتوجيه من الجهات الرقابية للنظر في مدى مواءمة أوضاع البنكين لهذه الخطوة الكبيرة، بعد أزمة كورونا وما سيترتب عليها من آثار". وأضاف "لا يمكن أن تمضي قدما في عملية رئيسية كهذه، في مثل هذه الأجواء الملبدة بالغيوم.

وأضاف المصدر: "أنت اليوم على البر، ولا بأس من تأجيل الزواج قليلا للتأكد من أن العروسين مستعدان".

وتابع أن يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي تأخذها السلطات الكويتية للحفاظ على سلامة الاقتصاد والقطاع المصرفي بشكل خاص.