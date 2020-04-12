مصر ترجئ بيع حصة ببنك القاهرة بسبب كورونا

المصدر: رويترز

نقلت صحيفة مصرية اليوم الأحد عن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصر أرجأت خططها لبيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة من خلال طرح عام أولي كان من المقرر أن يبدأ منتصف ابريل نيسان وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

كان رئيس مجلس الإدارة طارق فايد أبلغ رويترز في مارس أن خطة بيع الحصة، البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار، ستظل قائمة إذا استمر اهتمام المستثمرين رغم الفيروس.

وأبلغ فايد صحيفة المصري اليوم في مقابلة نشرتها اليوم "خطط طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية مؤجلة فى الوقت الراهن بسبب أحداث انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا ومحليا، وتأثر البورصات، سواء العالمية أوالمحلية."

ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وسيكون طرح حصة في بنك القاهرة أكبر عملية بيع لأصل من أصول الدولة منذ 2006.

والبنك جزء من برنامج خصحصة جديد يتضمن قائمة طويلة من الشركات أُعلنت قبل ثلاث سنوات لكنها واجهت تأجيلات متكررة.