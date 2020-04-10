مصر تخفض أسعار البترول

المصدر: رويترز

قالت وزارة البترول المصرية اليوم "الجمعة" إنه تقرر خفض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا "1.6 سنت أمريكي" فقط لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين وسط انهيار حاد لأسعار النفط العالمية.

وبحسب البيان، خفضت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه بنسبة تراجع 2.8 بالمئة والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 جنيه بنسبة تراجع 3.2 بالمئة.

وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه بنسبة انخفاض 3.8 بالمئة.

بررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بضرورة "تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا".

وقالت إن ذلك يأتي "في ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط".

وخفضت الحكومة أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الحكومة تحاول تفادي الاحتياج لرفع الأسعار مرة أخرى عند عودة أسعار البترول العالمية للارتفاع وذلك لتفادي أي موجات تضخمية ناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية."

وكانت التوقعات تشير إلى خفض عشرة بالمئة أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية وسط انحدار حاد للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا